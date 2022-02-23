"Соблюдайте кибергигиену": Стефанчук заявил о попытке хакеров из Москвы сломать аккаунты его семьи и заблокировать банковские карты
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подозревает хакеров из Москвы в попытке взлома аккаунтов членов его семьи
Об этом он написал в Facebook.
"Последовали активные попытки сломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", - сообщил Стефанчук.
Он предупредил своих подписчиков придерживаться кибергигиены и не доверять случайным сообщениям.
"Не забывайте произвести смену паролей, двухфакторную идентификацию и другие меры информационной безопасности", - добавил спикер.
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