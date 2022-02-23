"Соблюдайте кибергигиену": Стефанчук заявил о попытке хакеров из Москвы сломать аккаунты его семьи и заблокировать банковские карты

Об этом он написал в Facebook.



"Последовали активные попытки сломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", - сообщил Стефанчук.



Он предупредил своих подписчиков придерживаться кибергигиены и не доверять случайным сообщениям.



"Не забывайте произвести смену паролей, двухфакторную идентификацию и другие меры информационной безопасности", - добавил спикер.

Напомним, что Евросоюз привлек возглавляемые Литвой кибернетические силы быстрого реагирования (КСШР) для поддержки Украины.

Кроме того, ЕС привлек киберсилы быстрого реагирования для поддержки Украины.