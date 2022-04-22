"Соблюдайте информационную гигиену": ОВА предупредила жителей Одесщины о работе рашистских подразделений информационно-психологических спецопераций
Представитель Одесской ОВА предупредил жителей о возможных провокациях и фейках, которые будут создавать оккупанты
Об этом Сергей Братчук сообщил в telegram.
"Против нашего региона активизировалась работа рашистских подразделений информационно-психологических спецопераций. Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену. Не ведитесь на фейки. Не ведитесь на провокации. Будьте очень бдительны именно в эти дни Пасхальных праздников", - сказал спикер ОВА.
По его словам, ночь на 22 апреля в Одессе и области без обстрелов. В области продолжается контрдиверсионная работа сил обороны. Он сообщил, что украинские военнослужащие уничтожили одну из вражеских бригад, прибывшую из Сахалина.
Также Сергей Братчук в очередной раз напомнил, что запрещено посещать пляжи в Одессе и побережье Черного моря в области.
- Россияне 11 раз обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Попасную, Рубежное, Горную общину, повредив семь жилых домов и ранив четырех человек.
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