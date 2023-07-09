Об этом сообщает BBC.

Фейк 1: оружие из Украины якобы использовалось во французских беспорядках

Так, несколько учетных записей с премиумподпиской в Twitter поделились публикацией со скриншотом новости. В заголовке на картинке говорится: "Французскую полицию обстреляли из американских винтовок, которые, возможно, поставляли из Украины". Эту публикацию просмотрели более миллиона раз.

BBC Verify отследило, что эти сообщения впервые распространили в прокремлевских каналах в Telegram. В частности, изображение, которое было использовано в сообщении, появилось в одном из российских блогов в 2012 году в публикации о соревнованиях по стрельбе на полигоне под Москвой.

"Нам также не удалось найти ни одной онлайн-статьи с заголовком и изображением, как выше, и нет никаких доказательств того, что какое-либо оружие, предоставленное Украине США, использовалось во время недавних беспорядков во Франции", - пишет BBC.

Фейк 2: Россия якобы выявила в Украине "фабрики младенцев"

Несколько аккаунтов с подпиской Twitter Blue распространили фейковую информацию о том, что Россия якобы обнаружила в Украине специальные фабрики, на которых выращивают детей от двух до семи лет. Затем их якобы отправляют в детские секс-бордели или забирают их органы и продают на Западе.

BBC Verify отмечает, что этот материал впервые распространили в издании The People's Voice (YourNewsWire), которое называют крупнейшим производителем фейков в Интернете. Ранее это издание публиковало теории заговора, направленные против вакцинации, а также ложные заявления о массовой стрельбе в Лас-Вегасе в 2017 году. Кроме того, отмечают, что российские власти и подконтрольные им СМИ ранее уже распространяли необоснованные заявления о незаконном изъятии органов в Украине.

Фейк 3: Украина сама по ошибке нанесла удар по Краматорску в конце июня

Сразу после российского удара по Краматорску 27 июня в аккаунтах с синей галочкой появился твит, в котором утверждали, что Украина сама по ошибке нанесла удар по городу и попала в военные казармы, где находились войска НАТО и иностранные наемники. Это сообщение было просмотрено более миллиона раз.

"Ракета Storm Shadow внезапно резко сменила траекторию, попав в Краматорск, уничтожила казармы украинских военных, где находились иностранные солдаты и наемники", - говорится в сообщении.

BBC Verify отмечает, что никаких доказательств ни одному из этих слов нет.

Фейк 4: Зеленский якобы отменил выборы в Украине

Пользователи Twitter с премиумподпиской в качестве доказательства отмены выборов приводят слова президента Украины Владимира Зеленского в ответ на вопросы о выборах в Украине в 2024 году. Тогда он заявил: "Если мы выиграем, то они будут. Это значит, что не будет военного положения, не будет войны. Выборы должны быть в мирное время, когда никакой войны нет, согласно закону".

Так экс-ведущий Fox News Такер Карлсон, уже ранее отличившийся распространением дезинформации об Украине, сказал в одном из своих видео, что "Зеленского довели и он покончил с демократией в Украине". Это и подобные сообщения распространяли в Twitter сотни тысяч раз.

BBC Verify в свою очередь напоминает, что Конституция Украины запрещает роспуск парламента и национальные выборы во время военного положения. Поэтому действующий президент и парламент будут оставаться у власти до конца военного положения.

BBC также отмечает, что отправило Twitter запрос о фейковой информации в соцсети. Компания его получила, однако ответа не дала.