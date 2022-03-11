Собирают факты для Гааги: в СБУ создали "горячую" линию для свидетелей военных преступлений РФ

Об этом сообщает официальный Facebook СБУ.



"СБУ собирает факты о военных преступлениях РФ для Гааги: действуют чат-бот, "горячие" линии, мессенджеры и почта. Служба безопасности расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины. Теперь к чат-боту в Telegram добавились "горячие" телефонные линии, электронная почта и другие мессенджеры", - говорится в заявлении СБУ.



Украинцы могут сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных:

▪️на официальный чат-бот t.me/russian_war_tribunal_bot

▪️на электронную почту tribunal.2022.02.24@gmail.com

▪️ по телефонам круглосуточной горячей линии:

Киевстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Водофон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Лайфселл: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)



"В подтверждение фактов следует добавлять фото- и видеоматериалы из первоисточника с указанием даты, места и времени события. Материалы по открытым и общедоступным ресурсам (СМИ, соцсетям, мессенджерам и т.п.) не отправлять! "Мы сделаем это, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за развязанную войну! И военные преступления не имеют срока давности!", - подытожили в СБУ.

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