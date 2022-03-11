Собирают факты для Гааги: в СБУ создали "горячую" линию для свидетелей военных преступлений РФ
Служба безопасности Украины объявила о запуске "горячей" линии для свидетелей военных преступлений РФ
Об этом сообщает официальный Facebook СБУ.
"СБУ собирает факты о военных преступлениях РФ для Гааги: действуют чат-бот, "горячие" линии, мессенджеры и почта. Служба безопасности расширила каналы получения информации от граждан о военных преступлениях российских оккупантов на территории Украины. Теперь к чат-боту в Telegram добавились "горячие" телефонные линии, электронная почта и другие мессенджеры", - говорится в заявлении СБУ.
Украинцы могут сообщать о военных преступлениях РФ против гражданского населения и военнопленных:
▪️на официальный чат-бот t.me/russian_war_tribunal_bot
▪️на электронную почту tribunal.2022.02.24@gmail.com
▪️ по телефонам круглосуточной горячей линии:
Киевстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Водофон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Лайфселл: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
"В подтверждение фактов следует добавлять фото- и видеоматериалы из первоисточника с указанием даты, места и времени события. Материалы по открытым и общедоступным ресурсам (СМИ, соцсетям, мессенджерам и т.п.) не отправлять! "Мы сделаем это, чтобы привлечь руководство РФ к ответственности за развязанную войну! И военные преступления не имеют срока давности!", - подытожили в СБУ.
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