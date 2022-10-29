Собираюсь шокировать мир, - Ортис сделал амбициозное заявление перед боем с Ломаченко

Об этом сообщает "Трибуна".

"Многие люди сомневаются во мне. Знаете, они видят много пробелов или еще что-то. Да будет так. Я знаю, что я на правильном пути. Впереди еще много работы, потому что я всегда суров к себе. Но я здесь, и я собираюсь показать миру, что я хочу здесь остаться. Встретиться с Ломаченко и избить его - это будет моей работой. Люди будут говорить: "Ага, случилось не то, что мы думали". Я собираюсь шокировать мир", - сказал Джемейн Ортис.

Поединок Ломаченко – Ортис состоится в ночь на 30 октября в Нью-Йорке.

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В Украине бой будет вживую транслировать Megogo. Трансляция вечера бокса из Madison Square Garden Theater стартует в 3:00. Сама встреча Ломаченко и Ортиса ориентировочно начнется после пяти часов по киевскому времени.

28 октября Василий Ломаченко и Джемейн Ортис провели взвешивание и финальную дуэль взглядов.

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