Собираюсь шокировать мир, - Ортис сделал амбициозное заявление перед боем с Ломаченко
Американский боксер Джемейн Ортис заявил, что в поединке с Василием Ломаченко собирается шокировать мир
Об этом сообщает "Трибуна".
"Многие люди сомневаются во мне. Знаете, они видят много пробелов или еще что-то. Да будет так. Я знаю, что я на правильном пути. Впереди еще много работы, потому что я всегда суров к себе. Но я здесь, и я собираюсь показать миру, что я хочу здесь остаться. Встретиться с Ломаченко и избить его - это будет моей работой. Люди будут говорить: "Ага, случилось не то, что мы думали". Я собираюсь шокировать мир", - сказал Джемейн Ортис.
Поединок Ломаченко – Ортис состоится в ночь на 30 октября в Нью-Йорке.
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В Украине бой будет вживую транслировать Megogo. Трансляция вечера бокса из Madison Square Garden Theater стартует в 3:00. Сама встреча Ломаченко и Ортиса ориентировочно начнется после пяти часов по киевскому времени.
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28 октября Василий Ломаченко и Джемейн Ортис провели взвешивание и финальную дуэль взглядов.
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