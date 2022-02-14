Собирали разведывательные данные и снабжали оружием: прокуратура сообщила о подозрении украинцу и двум сотрудникам ФСБ РФ

Об этом сообщает пресс- служба ОГПУ.



По данным следствия, с 2014 по 2018 годы гражданин Украины – так называемый помощник-консультант депутата Народного совета "ДНР" – активно сотрудничал с двумя сотрудниками ФСБ РФ. Они находились в должностях "помощника" и "советника" председателя псевдореспублики Александра Захарченко.



Подозреваемый собирал информацию разведывательного и военного характера, а также привлекал местное население в ряды НЗФ РФ.



В начале 2015 года он познакомился с залегендованным сотрудником управления ФСБ РФ, который действовал под прикрытием с измененными анкетными данными и, кроме должности "помощника главы ДНР", был "заведующим сектором энергосбережения и повышения энергоэффективности Министерства промышленности и энергетики Ростовской области РФ".



Гражданин России был куратором в энергетической и угольно-промышленной сфере и обеспечивал интеграцию этих отраслей хозяйства и промышленности временно оккупированной территории Донбасса в экономическое пространство РФ.



В этот же период его брат – сотрудник Пограничной службы ФСБ РФ по Ростовской области – также сотрудничал с подозреваемым гражданином Украины и был "внештатным советником" Александра Захарченко. Он выполнял функции куратора в сфере снабжения вооружением и военной техникой.



Гражданин РФ организовывал отправку с территории РФ на временно оккупированную территорию Донецкой области военного оборудования, техники, огнестрельного оружия, боевых припасов, средств ведения разведки и иного вооружения для НЗФ террористической организации "ДНР".



Прокуратура сообщила украинцу и двум сотрудникам ФСБ России о подозрении в государственной измене и участии в террористической организации (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).



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