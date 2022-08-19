Собирали разведданные для ФСБ вблизи Краматорска: СБУ в Донецкой области задержала двух российских агентов
Служба безопасности Украины задержала россиянина, которого ФСБ перебросила в Украину для сбора разведывательных данных вблизи Краматорска
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
"В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов на востоке нашего государства сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов", - говорится в сообщении.
Один из вражеских агентов, гражданин РФ, который 5 лет назад проходил срочную службу в Костроме, был разоблачен на территории Дружковки.
"Среди них - гражданин России, который еще 5 лет назад проходил срочную службу в Костроме. Его ФСБ перебросила в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности под видом мирного жителя Донбасса", - сообщает СБУ.
Другого агента контрразведка СБУ разоблачила в городе Белицкое Донецкой области. Он "отчитывался" оккупантам по маршрутам перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах.
В настоящее время обоим задержанным сообщены о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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- 19 августа СБУ сообщила о том, что спецслужбы РФ пытались завербовать жителя Луганска, который из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину переехал в Ивано-Франковск.
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