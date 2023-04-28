Собирали данные для уничтожения ракетного вооружения ВСУ: на Одесчине будут судить российских шпионов
На Одесчине будут судить супругов - российских шпионов, которые собирали данные для ударов по ракетному вооружению ВСУ
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
Шпионы собирали информацию о размещении украинских ракетных подразделений, вооружения, ангаров для хранения военной техники. Они пытались установить координаты полевых артиллерийских складов для нанесения по ним ракетных ударов.
Супруги переехали в Одессу в 2018 году по указанию российских спецслужб. Легализовав свое пребывание в Украине, они перешли в режим ожидания. Шпионы изучали общественно-политическую обстановку в Южном регионе, налаживали дружеские отношения с жителями Одессы, которых собирались использовать для разведки.
Для коммуникации и передачи данных бывший кадровый военный РФ с супругой воспользовались отработанным анонимным телеграмм-каналом. Злоумышленников задержали во время выполнения задания от кураторов, предотвратив утечку гостайны.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту шпионажа (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 УК Украины). Обвиняемые находятся под стражей без права вносить залог.
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