Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

Шпионы собирали информацию о размещении украинских ракетных подразделений, вооружения, ангаров для хранения военной техники. Они пытались установить координаты полевых артиллерийских складов для нанесения по ним ракетных ударов.

Супруги переехали в Одессу в 2018 году по указанию российских спецслужб. Легализовав свое пребывание в Украине, они перешли в режим ожидания. Шпионы изучали общественно-политическую обстановку в Южном регионе, налаживали дружеские отношения с жителями Одессы, которых собирались использовать для разведки.

Для коммуникации и передачи данных бывший кадровый военный РФ с супругой воспользовались отработанным анонимным телеграмм-каналом. Злоумышленников задержали во время выполнения задания от кураторов, предотвратив утечку гостайны.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту шпионажа (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 УК Украины). Обвиняемые находятся под стражей без права вносить залог.