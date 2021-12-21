Собирала разведывательную информацию и прятала взрывчатку в муке: в Донецкой области задержана пособница "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, в октябре 2021 года проживавшая в Донецке злоумышленница получила задание от представителя "ДНР" собирать информацию в пользу оккупантов.



Для этого она приехала в Краматорск, где провела фото- и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и близлежащих территорий главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда Государственной налоговой службы Украины. Затем пособница отправила эти материалы боевику "ДНР" через мессенджер.



После этого по инструкции "куратора" обвиняемая прибыла в Доброполье, где нашла ранее обустроенный представителями "ДНР" тайник со взрывчаткой, и перевезла ее в Краматорск. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире - она спрятала их в пакетах с мукой.



"По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинским властям территории. Однако, общими усилиями правоохранителей преступление удалось предотвратить, а злоумышленницу задержать", - говорится в сообщении.



Согласно приговору суда пособнице оккупантов назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, 13 декабря СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению средств поражения. Служба изъяла взрывные устройства на основе тротила.