Собирала разведывательную информацию и прятала взрывчатку в муке: в Донецкой области задержана пособница "ДНР"
При публичном обвинении, которое поддержанномла в суде Донецка областная прокуратура, 23-летнюю женщину признали виновной в содействии деятельности "ДНР" и хранении взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
По данным следствия, в октябре 2021 года проживавшая в Донецке злоумышленница получила задание от представителя "ДНР" собирать информацию в пользу оккупантов.
Для этого она приехала в Краматорск, где провела фото- и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и близлежащих территорий главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда Государственной налоговой службы Украины. Затем пособница отправила эти материалы боевику "ДНР" через мессенджер.
После этого по инструкции "куратора" обвиняемая прибыла в Доброполье, где нашла ранее обустроенный представителями "ДНР" тайник со взрывчаткой, и перевезла ее в Краматорск. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире - она спрятала их в пакетах с мукой.
"По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинским властям территории. Однако, общими усилиями правоохранителей преступление удалось предотвратить, а злоумышленницу задержать", - говорится в сообщении.
Согласно приговору суда пособнице оккупантов назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
- Напомним, 13 декабря СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению средств поражения. Служба изъяла взрывные устройства на основе тротила.
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