Собирала разведданные для российских ударов: объявлено подозрение чиновнице Укрзализныци
Служба безопасности Украины задержала чиновницу подразделения Укрзализныци в Днепре, которая работала с российским военным с начала этого года, чтобы собирать данные о силах обороны
Об этом информирует СБУ .
Задержанная злоумышленница собирала разведывательную информацию о местах базирования сил безопасности и обороны в Днепре по указанию своего российского куратора. Данные были необходимы противнику для планирования воздушных атак на стратегические объекты транспортной инфраструктуры Украины.
Следствие установило, что она имела непосредственную связь с российским военным, находившимся на временно оккупированной территории Донецкой области.
Чиновница попала в поле зрения спецслужб РФ из-за своей активности в российских соцсетях, где она предлагала помощь рашистам. Для выполнения задач ездила на общественном транспорте и фотографировала указанные объекты.
Фото: СБУ
Женщину задержали дома. Во время обыска правоохранители обнаружили телефон, который она использовала для общения с российским куратором.
На основе доказательств фигурантке было сообщено о подозрении. Ей грозит до 8 лет заключения.
Фото: СБУ
Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также 3 июля Служба безопасности сообщила о подозрении местному жителю Черкасс, собиравшему информацию о базировании Сил обороны и планировавшему взорвать железную дорогу во время перемещения военной техники.
- 18 июля контрразведка СБУ задержала подозреваемую в коллаборантстве контрактницу одной из воинских частей ВСУ. По данным следствия, женщина собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил обороны Украины.
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