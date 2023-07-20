Об этом информирует СБУ .

Задержанная злоумышленница собирала разведывательную информацию о местах базирования сил безопасности и обороны в Днепре по указанию своего российского куратора. Данные были необходимы противнику для планирования воздушных атак на стратегические объекты транспортной инфраструктуры Украины.

Следствие установило, что она имела непосредственную связь с российским военным, находившимся на временно оккупированной территории Донецкой области.

Чиновница попала в поле зрения спецслужб РФ из-за своей активности в российских соцсетях, где она предлагала помощь рашистам. Для выполнения задач ездила на общественном транспорте и фотографировала указанные объекты.

Фото: СБУ

Женщину задержали дома. Во время обыска правоохранители обнаружили телефон, который она использовала для общения с российским куратором.

На основе доказательств фигурантке было сообщено о подозрении. Ей грозит до 8 лет заключения.

Фото: СБУ

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.