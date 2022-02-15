Собирала разведданные для подготовки взрывов против подразделений СБУ в зоне ООС: в Луганской области задержали агентку "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации следствия, задержана жительница Луганщины, которую в апреле 2021 года завербовал гражданин РФ и "представитель разведки ЛНР".



По заданию куратора женщина собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области для совершения атак с использованием взрывчатки на подразделения украинской спецслужбы в зоне ООС.







Информацию пособница оккупантов передавала через закрытые каналы связи.



СБУ задержала злоумышленницу и предупредила совершение взрывов.



Сейчас ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

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