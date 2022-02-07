Собирала информацию о позициях ВСУ: СБУ задержала террористку "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации следствия, жительницу Волновахского района Донецкой области в конце 2020 года завербовал знакомый, который перешел на сторону боевиков. Женщина согласилась на предложение из-за денег и идейных убеждений.



Ее куратором стал заместитель начальника отдела "контрразведки" оккупантов, напрямую подконтрольной спецслужбам РФ. Он является бывшим сотрудником одного из украинских силовых ведомств Украины, с 2014 года находящегося в розыске за дезертирство.



Пособница "ДНР" получила задачу собирать сведения о местах дислокации подразделений одной из отдельных механизированных бригад ВСУ возле Гранитного Донецкой области. Имея образование топографа горной промышленности, злоумышленница профессионально отражала позиции украинских военных на картах-схемах местности.



Информацию она передавала куратору по электронным каналам связи. Это угрожало государственному суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины.



Агентку РФ задержали на пункте пропуска "Новотроицкое", когда она ехала к куратору за новыми инструкциями и деньгами, которые из-за конспирации отказывалась получать на банковскую карту.



Во время обысков у женщины стражи порядка изъяли мобильные телефоны и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности, карты-схемы позиций ВСУ.



Злоумышленницы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Пособнице "ДНР" грозит до 15 лет тюрьмы.

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