Собирала информацию о передвижении ВСУ: жительницу Житомирщины подозревают в государственной измене
Жительница Житомирской области собирала данные о дислокации и личном составе ВСУ для российской разведки
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины."По данным следствия, женщина собирала информацию о местах дислокации и численности личного состава Вооруженных Сил Украины, маршрутах передвижения и количестве военной техники, расположении блок-постов и их GPS-координатах. Все это она делала во исполнение указаний российского куратора. Информацию сотруднику вооруженных сил государства-агрессора она передавала через приложения соцсетей", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Правоохранители задокументировали не менее 10 фактов передачи собранной информации. В ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяли мобильный телефон с установленными приложениями, которые использовались для связи с российским куратором.
Задержанной инкриминируют государственную измену в условиях военного положения. За это преступление предусмотрено лишение свободы на пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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