Собирала деньги для российских захватчиков в Украине. В Одесской области женщине объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору
СБУ задержала в Одесской области приспешницу армии России, которая рассылала сообщения и собирала средства для захватчиков в оккупированных районах Мариуполя и Херсонщины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Сообщается, что злоумышленница организовала сбор средств на нужды российских батальонно-тактических групп, воюющих против ВСУ на Юге и Востоке, в том числе в захваченном Мариуполе и Херсонской области.
Женщина размещала посты со сбором средств в соцсетях. Она призвала поддерживать рашистов и покупать материально-техническое довольствие. Деньги собирала на карточку своего родственника, находящегося в российских военных группировках.
"Свои прокремлевские взгляды она активно распространяла через российские соцсети, а также во время общения с окружением. Установлено, что ее родственники уже с 2016 года находятся в составе террористической организации "ДНР" и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск. В начале полномасштабного" вторжение боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ", - пишут в СБУ.
Фигурантку задержали в ходе контрдиверсионных мер. Ею оказались жительница Одесской области.
В настоящее время злоумышленницы сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
- Напомним, ранее ДБР сообщило о подозрении в государственной измене экс-работнице правоохранительных органов Купянска, которая во время оккупации возглавила подконтрольную россиянам "полицию".
- Служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от питания Лиман и направил энергию на нужды кафиров.
- 2 декабря стало известно, что ДБР завершило специальное досудебное расследование: троим бывшим правоохранителям из Луганщины предъявлены обвинения в государственной измене.
- Сотрудники ДБР во взаимодействии с Харьковской областной прокуратурой обнаружили в Купянском районе тайник с важными документами, которые кафиры не успели уничтожить во время отступления.
- СБУ задержала на Николаевщине коллаборанта, продававшего украденное оккупантами имущество украинцев у себя в магазине, за это решисты разрешали мужчине передвигаться по городу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.2
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное