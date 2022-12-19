Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Сообщается, что злоумышленница организовала сбор средств на нужды российских батальонно-тактических групп, воюющих против ВСУ на Юге и Востоке, в том числе в захваченном Мариуполе и Херсонской области.

Женщина размещала посты со сбором средств в соцсетях. Она призвала поддерживать рашистов и покупать материально-техническое довольствие. Деньги собирала на карточку своего родственника, находящегося в российских военных группировках.

"Свои прокремлевские взгляды она активно распространяла через российские соцсети, а также во время общения с окружением. Установлено, что ее родственники уже с 2016 года находятся в составе террористической организации "ДНР" и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск. В начале полномасштабного" вторжение боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ", - пишут в СБУ.

Фигурантку задержали в ходе контрдиверсионных мер. Ею оказались жительница Одесской области.

В настоящее время злоумышленницы сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.