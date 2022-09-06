Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Злоумышленник с апреля по июль 2021 выполнял задачи представителя главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Ему было поручено собирать сведения под грифом "Тайно" о воинской части ВСУ в Черкасской области, где хранили артиллерийские боеприпасы.

Предатель получил от оккупантов 13 тыс. грн и рассчитывал получить $2 тыс. после передачи данных.

Злоумышленник приговорен к 12 годам за решеткой по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Ранее были задержаны два предателя, которые собирали пароли от блокпостов и передавали данные о дислокации ВСУ спецслужбам РФ.