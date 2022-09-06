Собирал секретные документы для РФ: жителя Умани приговорили к 12 годам лишения свободы за госпредательство
Житель Умани сговорился с российской разведкой и собирал для оккупантов тайные сведения о подразделении ВСУ в Черкасской области
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Злоумышленник с апреля по июль 2021 выполнял задачи представителя главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил РФ. Ему было поручено собирать сведения под грифом "Тайно" о воинской части ВСУ в Черкасской области, где хранили артиллерийские боеприпасы.
Предатель получил от оккупантов 13 тыс. грн и рассчитывал получить $2 тыс. после передачи данных.
Злоумышленник приговорен к 12 годам за решеткой по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
- Ранее были задержаны два предателя, которые собирали пароли от блокпостов и передавали данные о дислокации ВСУ спецслужбам РФ.
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