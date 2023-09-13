Собирал разведданные об ВСУ и перемещениях систем ПВО: СБУ объявила подозрение одесситу

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что сначала подозреваемый обратился к администратору одного из прокремлевских Телеграмм-каналов, распространяющему данные о перемещении Сил обороны Украины. Для того что собирать информацию, одессит пытался "взломать" телефон украинской военной, муж которой является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте.

По данным следствия, женщина приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и временно остановилась у знакомых. Узнав, что она служит в ВСУ, задержанный ждал от спецслужб РФ "инструкцию", как сломать ее телефон.

Кроме того, СБУ получила информацию о причастности мужчины к сбору разведданных о размещении систем ПВО в Одесской области. Для поиска геолокаций он регулярно объезжал область, а также расспрашивал соответствующие сведения у своих знакомых.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили одессита и следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.