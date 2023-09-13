Собирал разведданные об ВСУ и перемещениях систем ПВО: СБУ объявила подозрение одесситу
Служба безопасности сообщила о подозрении жителю Одессы, который работал на российские спецслужбы и сливал информацию об украинских защитниках
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что сначала подозреваемый обратился к администратору одного из прокремлевских Телеграмм-каналов, распространяющему данные о перемещении Сил обороны Украины. Для того что собирать информацию, одессит пытался "взломать" телефон украинской военной, муж которой является комбатом-артиллеристом ВСУ на восточном фронте.
По данным следствия, женщина приехала в Одессу из Краматорска, чтобы навестить своих близких, и временно остановилась у знакомых. Узнав, что она служит в ВСУ, задержанный ждал от спецслужб РФ "инструкцию", как сломать ее телефон.
Кроме того, СБУ получила информацию о причастности мужчины к сбору разведданных о размещении систем ПВО в Одесской области. Для поиска геолокаций он регулярно объезжал область, а также расспрашивал соответствующие сведения у своих знакомых.
Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили одессита и следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Служба безопасности задержала бывшего диакона Одесской епархии УПЦ (МП), который за деньги "помогал" потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковные клирики.
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