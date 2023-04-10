Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Сообщается, что злоумышленником оказался житель Южноукраинска, которого спецслужба РФ дистанционно привлекла к сотрудничеству в феврале 2023 года, после публикации прокремлевских сообщений в телеграмм-каналах.

Он собирал разведданные о пребывании и численности подразделений ВСУ, охраняемых Южноукраинской АЭС.

"Закрытые сведения требовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам", - пишет прессслужба.

Человек получал деньги за выполнение заданий. Он получил от агрессора на карточку 2 тыс. гривен.

Фигурант был задержан злоумышленником во время фотографирования объекта критической инфраструктуры.

В телефоне обнаружили улики. Злоумышленнику сообщили о подозрении, ему избрана мера пресечения под стражей.