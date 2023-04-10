Собирал разведданные об обороне Южноукраинской АЭС: в Николаевской области задержали российского информатора
СБУ задержала российского информатора, собиравшего данные о Южноукраинской атомной электростанции
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Сообщается, что злоумышленником оказался житель Южноукраинска, которого спецслужба РФ дистанционно привлекла к сотрудничеству в феврале 2023 года, после публикации прокремлевских сообщений в телеграмм-каналах.
Он собирал разведданные о пребывании и численности подразделений ВСУ, охраняемых Южноукраинской АЭС.
"Закрытые сведения требовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам", - пишет прессслужба.
Человек получал деньги за выполнение заданий. Он получил от агрессора на карточку 2 тыс. гривен.
Фигурант был задержан злоумышленником во время фотографирования объекта критической инфраструктуры.
В телефоне обнаружили улики. Злоумышленнику сообщили о подозрении, ему избрана мера пресечения под стражей.
- Напомним, в ночь на 19 декабря 2022 года российский дрон-камикадзе пролетел у ядерной установки Южноукраинской АЭС. Энергоатом обращается в Международное агентство по атомной энергии.
- 16 января в Южноукраинскую АЭС в Николаевскую область прибыли с мониторинговой миссией представители Международного агентства по атомной энергии.
- Также во время ракетной атаки 18 февраля две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко над территорией Южноукраинской АЭС.
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