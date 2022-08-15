Собирал разведданные о перемещении ВСУ и резервных аэродромах. СБУ разоблачила агента спецслужб РФ в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб РФ, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, а также о функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.

Вражеский агент в своих "докладах" предоставлял точные координаты объектов обороны на карте и подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, близлежащую территорию. Кроме того, он информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении, указывал количество обустроенных укреплений.

Эту информацию оккупанты использовали для планирования работы диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.

Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Агенту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

12 августа СБУ задержала корректировщика, по наводке которого кафиры стреляли по зданию Харьковской администрации и еще семи гражданских объектах.

9 августа Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ.

Правоохранители разоблачили всех предателей, начавших работать в "МВД" РФ на временно оккупированном Запорожье, из них 17 уже объявили подозрение.

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