Собирал разведданные о перемещении ВСУ и резервных аэродромах. СБУ разоблачила агента спецслужб РФ в Одесской области
СБУ задержала работника одного из государственных медицинских учреждений, собиравшего данные для обстрелов на юге Одесщины
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб РФ, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, а также о функционировании резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области.
Вражеский агент в своих "докладах" предоставлял точные координаты объектов обороны на карте и подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, близлежащую территорию. Кроме того, он информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении, указывал количество обустроенных укреплений.
Эту информацию оккупанты использовали для планирования работы диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.
Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении. Агенту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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