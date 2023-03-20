Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в ходе спецоперации в Одесской области. Им оказался бывший правоохранитель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник ФСБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанию агрессора его пособник собирал сведения о местах базирования подразделений Вооруженных Сил Украины и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях.

В зоне особого внимания врага была информация о вновь созданном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сечь".

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Добавляется, что для сбора разведданных российский агент записался на собеседование к руководству добробата вроде бы для вступления в ряды подразделения.

Под прикрытием этой легенды он проводил скрытую фотофиксацию места дислокации военного формирования и изучал психотип командира для попытки его последующей вербовки.

По данным следствия, предатель по своей инициативе вышел на российскую спецслужбу и предложил свою помощь в войне против Украины. Для этого предоставил ФСБ письменное обязательство о негласном сотрудничестве в пользу РФ.

Одновременно он написал заявление на имя министра МВД РФ, в котором просит рассмотреть его кандидатуру на руководящий пост в "управлении экономической безопасности и противодействии коррупции в Одесской области" в случае захвата региона.

В частности, также установлено, что после ракетных ударов по областному центру российский агент выходил на местность для фиксации последствий и корректировки повторных воздушных атак.

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"В ходе обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с агрессором. В настоящее время следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей", - добавляет СБУ.