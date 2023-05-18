Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

В Запорожье поймали российского разведчика, который передавал врагу координаты морпехов ВСУ на Мелитопольском направлении, геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области.

Злоумышленником оказалось бывшее должностное лицо налоговой милиции, которого в 2011 году уволили за коррупцию.

В начале марта ФСБ завербовала его из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Взяточник ездил по области как таксист и снимал видео на скрытую камеру и телефон. За каждое задание ему обещали платить от 2 до 5 тыс. грн на карточку сына.

Также российская спецслужба хотела дать мужчине "должность" в оккупационном правительстве, если те захватят Запорожье.

Злоумышленник был задержан во время выполнения задания. Ему объявили подозрение в госизмене в условиях военного положения.

В настоящее время фигурант сидит в тюрьме. Ему грозит пожизненное заключение.