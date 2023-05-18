Собирал разведданные о морской пехоте ВСУ и инфраструктуре на Запорожье: коллаборанту-взяточнику грозит пожизненное заключение
СБУ задержала российского шпиона на Запорожье, которого уволили за коррупцию из налоговой милиции. За измену ему грозит пожизненное заключение
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
В Запорожье поймали российского разведчика, который передавал врагу координаты морпехов ВСУ на Мелитопольском направлении, геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики в области.
Злоумышленником оказалось бывшее должностное лицо налоговой милиции, которого в 2011 году уволили за коррупцию.
В начале марта ФСБ завербовала его из-за антиукраинской активности в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники".
Взяточник ездил по области как таксист и снимал видео на скрытую камеру и телефон. За каждое задание ему обещали платить от 2 до 5 тыс. грн на карточку сына.
Также российская спецслужба хотела дать мужчине "должность" в оккупационном правительстве, если те захватят Запорожье.
Злоумышленник был задержан во время выполнения задания. Ему объявили подозрение в госизмене в условиях военного положения.
В настоящее время фигурант сидит в тюрьме. Ему грозит пожизненное заключение.
- Ужгородский горрайонный суд вынес приговор коллаборантке, добровольно вступившей в сотрудничество с врагом на временно оккупированной территории Луганщины. Ее приговорили к 8 годам заключения.
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