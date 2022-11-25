Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

СБУ задержала прибывшего в столицу из временно оккупированного Крыма агента ФСБ России за месяц до начала полномасштабного вторжения.

"Под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил указание действовать – его задержала СБУ", – говорится в тексте пресс-службы.

Злоумышленник следовал указаниям российской службы безопасности, в частности собирал разведданные о пребывании и перемещении ВСУ в Киевской области.

"Полученную информацию он должен был передавать агрессору для планирования и подготовки активных диверсий против украинских военных подразделений и правоохранительных органов", – сообщает СБУ.

Следствие установило, что мужчина был рабочим расформированной милиции, а после увольнения в 2014 году остался в Севастополе. Так, он стал приспешником оккупационных властей, позже получив назначение в местное "управление милиции РФ".

"Таким образом, он попал в поле зрения ФСБ, которое решило завербовать его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - отмечает украинская служба безопасности.

Следователи установили, что агент "прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы", а после ждал поездки в подконтрольную Украине территорию.

Прессслужба информирует: мужчина использовал свои знакомства среди эксправохранителей и представителей криминальных кругов для создания сети информаторов оккупанта. Однако СБУ разоблачила и задержала агента.

На месте в Киеве, где временно находился предатель, правоохранители обнаружили:

внутренний паспорт гражданина РФ и русский паспорт для выезда за границу;

мобильный телефон с подтверждениями законспирированной переписки с ФСБ через анонимный телеграмм-канал;

материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 24 ноября СБУ сообщила о предотвращении вывоза из Украины коллекционных авто и скифского золота, принадлежащих президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву.

Тогда же пресс-служба информировала , что служба пришла с обысками в компанию VS Energy, которая имеет акции 5 украинских облэнерго. Среди владельцев VS Energy есть эксвицеспикер совета России, владелец футбольного клуба ЦСКА; бывший вицеспикер госдумы РФ и представитель криминалитета агрессора.

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