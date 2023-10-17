Собирал разведданные о "Гвардии наступления" МВД Украины: в Киевской области СБУ задержала российского агента
Служба безопасности задержала информатора ГРУ, который передавал разведданные о расположении украинских военных подразделений противнику. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в Киевской области еще одного информатора ГРУ. Им оказался мобилизован в ряды Национальной гвардии. В поле зрения агрессора он попал в качестве активного пользователя сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии.
К выполнению задач разведывательно-взрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.
Отмечается, что по указанию российской военной разведки он собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины. Прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".
Сбор разведданных российский "крот" осуществлял в период, когда он был привлечен к охране местоположений военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны.
Полученные сведения передавал кафиров через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.
Фото: Служба безопасности Украины
Разведданные потребовались оккупантам для подготовки и осуществления воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе.
Сотрудники СБУ задокументировали взрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии. Во время обысков у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали "на горячем" диверсанта российского ГРУ, который хотел взорвать несколько железнодорожных путей и автозаправок в Харькове и других областях.
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