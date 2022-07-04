Об этом сообщили в Telegram канале СБУ.

Сообщается, что СБУ задержала злоумышленника, собиравшего разведданные по дислокации подразделений ВСУ и перемещение военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.

СБУ установила, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.

В частности, он предоставлял подробную информацию о: перемещении по железной дороге грузов, в том числе военного и стратегического назначения; мест попадания крылатых ракет по территории Белгород-Днестровского района; дислокации отдельных военных формирований ВСУ

В настоящее время предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины. .

Напомним, 4 июля Служба безопасности Украины в Николаевской области задержала трех российских агентов, занимавшихся разведкой позиций украинских военных.

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