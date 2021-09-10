Собирал разведданные на Житомирщине: приговорен агент ФСБ РФ к 8 годам лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

По данным предварительного расследования, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о военных частях региона.

Указывается, что злоумышленник:

проводил видеосъемку объектов подразделений Сил специальных операций ВС Украины на территории Житомирской области;

подготовил подробные схемы территорий воинских частей с указанием местонахождения контрольно-пропускных пунктов, парковки транспортных средств и тому подобного.

Отдельной задачей от ФСБ РФ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО.

В частности, речь идет об их местонахождении, изучении их образа жизни, данных об их персональном автотранспорте, маршрутах передвижения и тому подобном.