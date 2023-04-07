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Собирал мины лопатой: на Херсонщине ранен мужчина

7 апреля, 2023 пятница
13:48
Общество

Житель Херсонщины доставлен в больницу после того, как он самостоятельно пытался очистить поле от мин "лепестков" возле населенного пункта Архангельское

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Отмечается, что 22-летний житель пгт Архангельское доставили в больницу в пгт Великая Александровка с минно-взрывной травмой лица.

Предварительно установлено, что пострадавший пытался очистить поле от мин "лепестков", собирая их лопатой. Одна из них взорвалась и травмировала его, но угрозы жизни мужчины нет.

В связи с инцидентом правоохранители напомнили о минной опасности на деоккупированных территориях Херсона.

"Не разрешается обрабатывать поля, посещать леса, лесополосы, нельзя выходить на обочину дорог, пока эти территории не проверены саперами. При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке полиции и специалистам ДСНС", - отметили в полиции.

  • Пострадавшие из-за подрыва на мине жители Херсонщины могут получить одноразовую компенсацию и ежегодную помощь. Размер выплат зависит от группы инвалидности.
  • В селе Посад-Покровское Херсонской области на российской мине подорвались три энергетика, двое из них погибли.
оружие
Херсонщина
Военные новости
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