Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Отмечается, что 22-летний житель пгт Архангельское доставили в больницу в пгт Великая Александровка с минно-взрывной травмой лица.

Предварительно установлено, что пострадавший пытался очистить поле от мин "лепестков", собирая их лопатой. Одна из них взорвалась и травмировала его, но угрозы жизни мужчины нет.

В связи с инцидентом правоохранители напомнили о минной опасности на деоккупированных территориях Херсона.

"Не разрешается обрабатывать поля, посещать леса, лесополосы, нельзя выходить на обочину дорог, пока эти территории не проверены саперами. При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке полиции и специалистам ДСНС", - отметили в полиции.