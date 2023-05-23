Об этом сообщили 23 мая в телеграмм-канале СБУ.

Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем противовоздушной обороны на территории Украины.

"Злоумышленником оказался житель временно оккупированной части Херсонщины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. Впоследствии через мессенджер на него вышел кадровый сотрудник российской военной разведки с "предложением" негласного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по указанию представителя ГРУ агент прибыл в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности в качестве переселенца. На территории региона он собирал информацию о местоположениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры.

Фото: telegram-канал СБУ

"Особенно его интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, а также заводов, мостов и дамб. Полученные сведения российский агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с подтверждающими фото. СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали предателя в областном центре во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего "отчета" в российскую военную разведку.

Фото: telegram-канал СБУ

23 мая стало известно, что Служба безопасности разоблачила на шпионаже сотрудника пограничного управления ФСБ РФ. Он пытался создать агентурную сеть для получения разведывательной информации о Силах обороны Украины.

При задержании у фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеской разведзадачи. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).