Собирал информацию о военных и стратегических объектах: в Черкассах задержан агент военной разведки РФ
В Черкассах Служба безопасности Украины задержала агента главного управления генерального штаба ВС РФ, собиравшего информацию о военных и стратегических объектах
Об этом сообщили 23 мая в телеграмм-канале СБУ.
Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем противовоздушной обороны на территории Украины.
"Злоумышленником оказался житель временно оккупированной части Херсонщины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. Впоследствии через мессенджер на него вышел кадровый сотрудник российской военной разведки с "предложением" негласного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по указанию представителя ГРУ агент прибыл в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности в качестве переселенца. На территории региона он собирал информацию о местоположениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры.
Фото: telegram-канал СБУ"Особенно его интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, а также заводов, мостов и дамб. Полученные сведения российский агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с подтверждающими фото. СБУ.
Контрразведчики СБУ задержали предателя в областном центре во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего "отчета" в российскую военную разведку.
Фото: telegram-канал СБУПри задержании у фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеской разведзадачи. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
- 23 мая стало известно, что Служба безопасности разоблачила на шпионаже сотрудника пограничного управления ФСБ РФ. Он пытался создать агентурную сеть для получения разведывательной информации о Силах обороны Украины.
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