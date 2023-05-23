Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Собирал информацию о военных и стратегических объектах: в Черкассах задержан агент военной разведки РФ

Собирал информацию о военных и стратегических объектах: в Черкассах задержан агент военной разведки РФ

23 мая, 2023 вторник
11:06
Новости

В Черкассах Служба безопасности Украины задержала агента главного управления генерального штаба ВС РФ, собиравшего информацию о военных и стратегических объектах

Об этом сообщили 23 мая в телеграмм-канале СБУ.

Он собирал разведданные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем противовоздушной обороны на территории Украины.

"Злоумышленником оказался житель временно оккупированной части Херсонщины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. Впоследствии через мессенджер на него вышел кадровый сотрудник российской военной разведки с "предложением" негласного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по указанию представителя ГРУ агент прибыл в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности в качестве переселенца. На территории региона он собирал информацию о местоположениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры.

У Черкасах затримано агента воєнної розвідки РФ

Фото: telegram-канал СБУ

"Особенно его интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, а также заводов, мостов и дамб. Полученные сведения российский агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с подтверждающими фото. СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали предателя в областном центре во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего "отчета" в российскую военную разведку.

У Черкасах затримано агента воєнної розвідки РФ

Фото: telegram-канал СБУ

При задержании у фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеской разведзадачи. На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
  • 23 мая стало известно, что Служба безопасности разоблачила на шпионаже сотрудника пограничного управления ФСБ РФ. Он пытался создать агентурную сеть для получения разведывательной информации о Силах обороны Украины.
Читайте также:
Василь Ломаченко та Девін Хейні (на передньому плані)
22 мая, 2023 понедельник
"Я разбираюсь в боксе": Жан-Клод ван Дамм прокомментировал судейский скандал в бою Ломаченко - Хейни
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Автор Антин Борковский
21 мая, 2023 воскресенье
В Кремле ждут украинского наступления не меньше, чем мы с вами, - Пионтковский
В'ячеслав Володін
21 мая, 2023 воскресенье
Польша должна вернуть приобретенные территории после Второй мировой и вернуть РФ деньги за восстановление, - спикер госдумы Володин
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 40.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
23 мая
11:15
Жертва сексуальных домогательств Трампа требует новой компенсации – $10 млн
11:08
Эксклюзив
Представители белгородской ТрО, которые должны были защищать город, бежали вместе с гражданскими, - российский оппозиционер Пономарев
10:52
Заменить водительское удостоверение теперь можно в Дии: детали
10:46
Писателя Вакуленко, убитого россиянами во время оккупации Харьковщины, посмертно наградили премией Prix Voltaire Special Award
10:39
В Киевской области начались военные учения: людей просят не сообщать о перемещении техники
10:39
В пригороде Бахмута продолжаются бои, армия РФ пытается занять выгодные позиции, однако неудачно, - Маляр
10:31
Эксклюзив
Для рейда в Белгородскую область добровольцы выбрали местность тактически и географически грамотно, - Згурец
10:19
Дело о взятке экс-главе Верховного Суда Князеву: НАБУ изъяло еще почти $500 тысяч
10:15
Партнерский материал
Как вернуть не подошедший товар: украинка поделилась секретами безопасного онлайн-шопинга
10:11
Череватый о ситуации в Бахмуте: вагнеровцы имеют серьезные проблемы с людьми, а ВСУ держат ряд зданий и продвигаются
10:07
Обновлено
В Белгородской области РФ продолжается "контртеррористическая операция". Губернатор заявляет о раненых и призывает местных пока не возвращаться домой
10:03
OPINION
Белгород: Российская машина промывки мозгов не справляется
10:02
МВФ
В Украине начала работу миссия МВФ: оценит прогресс власти в выполнении условий программы
09:57
Пригожин невероятно хочет уйти из Бахмута, ведь понимает, что ЧВК Вагнера ждет кровавый разгром, - Череватый
09:52
Более 100 убитыми и столько же ранеными: Череватый назвал среднестатистический показатель ежедневных потерь российских войск в районе Бахмута
09:32
В Перу объявили президента Мексики персоной нон грата
09:29
Эксклюзив
Ночью россияне обстреляли Пологовский район на Запорожье управляемыми авиабомбами, - начальник районной ВА Крупский
09:24
В немецкой оппозиции выступили за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus
09:21
Британская разведка объяснила, как РФ может использовать события в Белгородской области в свою пользу
09:18
Враг обстрелял Купянск: повреждены по меньшей мере 14 частных домов, ранены три человека
08:45
Франция до 2030 года сократит выбросы парниковых газов на 50%
08:26
Обновлено
Ночью россияне атаковали Украину 6 "шахедами": взрывы раздавались в Николаевской области, ПВО сбила все цели
08:22
РФ обстреляла жилые кварталы в Херсонской области: один человек погиб, трое раненых
08:17
Инфографика
За сутки войны в Украине РФ потеряла 480 военных, вертолет, 34 БПЛА и 40 артсистем
08:02
OPINION
Алексей Голобуцкий
"Хлопок" в РФ пылал, пылает и будет пылать"
07:47
Сергей Ребров
"Не позоритесь": Ребров обратился к "Барселоне" из-за видео с благодарностью фанам из РФ
07:36
Для РФ ситуация в Бахмуте особенно уязвима, - ISW
07:21
С "Ювентуса" сняли 10 очков в Серии A и оставили клуб без Лиги чемпионов
07:01
На 5 направлениях произошло более 30 боевых столкновений, ВСУ поразили 4 пункта управления россиян, - Генштаб
06:35
Анналена Бербок
На закрытой встрече глав МИД Евросоюза Бербок поссорилась с Сиярто из-за блокирования Венгрией помощи Украине, - Politico
06:04
ISW: В России ощущаются информационные потрясения из-за событий в Белгородской области
06:00
Белый дом
Выборы президента США: еще одним конкурентом Трампа стал Тим Скотт
05:40
Израиль обвинил Иран в использовании гражданских кораблей в качестве "плавающих баз террористов"
05:39
Uber
Uber Shuttle планирует возобновить работу в Украине
05:22
В ВВС США озвучили возможные сроки передачи Украине F-16
04:54
Между Австрией и Венгрией назревает конфликт из-за осужденных за контрабанду мигрантов
04:26
"Вопрос о дефолте не стоит": Байден и Маккарти положительно оценили переговоры по госдолгу США
03:58
Взрыв на заводе боеприпасов в Сербии: ранена работница
03:30
В ЕС осудили решение России возбудить уголовное дело против судей МКС
03:02
США заключили военное соглашение с Папуа-Новой Гвинеей для противодействия экспансии Китая в регионе
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV