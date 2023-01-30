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Собирал информацию о местах базирования ВСУ и корректировал ракетные удары по Харькову: суд отправил под стражу вражеского агента

30 января, 2023 понедельник
09:50
Криминал

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары по Харькову из-за мессенджера "Телеграмм"

Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города. А уже полученные сведения переправлял россиянам в виде электронных координат и отметок на карте через мессенджер "Телеграмм".

Такая разведывательная информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по областному центру.

Этот российский агент был задержан вблизи городского объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался безработный местный житель, которого представитель РФ привлек к противоправной деятельности в ноябре прошлого года. Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации.

Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с поличным с агрессором.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

  • Ранее Служба безопасности Украины разоблачила вражеского приспешника в освобожденном Херсоне. Коллаборант по оккупационному "МВД" пытался выявлять участников движения сопротивления.
  • Также Служба безопасности объявила об обезвреживании российской агентурной сети, ее члены наводили врага на критическую инфраструктуру, включая энергоэнергирующие предприятия.
  • Также правоохранители задержали приспешника врага во время передачи данных о ракетных ударах. Именно он корректировал огонь врага по Лиману Донецкой области.

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Россия
Харьков
СБУ
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