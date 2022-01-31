Собирал информацию и подбирал "кадры для "ДНР": в Украине наемника РФ приговорили к 9 годам заключения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



Контрразведка СБУ установила личность командира разведывательно-диверсионной группы, который воевал против Украины, собирал разведданные об ВСУ и искал наемников для "ДНР".



В апреле 2014 года житель Сарненского района Ровенской области поступил в "ДНР", прошел специальную обучение по боевой подготовке и впоследствии участвовал в боях против Украины, в частности во время активной фазы боев за Дебальцево в 2015 году.



Также мужчина собирал разведданные о подразделениях ВСУ на Востоке Украины. Информацию о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск он передавал через "кураторов" представителям спецслужб РФ.



Наемник подбирал "кадры" для разведывательно-диверсионных групп вражеской группировки "Оплот". Он учил участников террористических организаций вести разведывательно-подрывную деятельность против ВСУ.



В настоящее время злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Донбасса.



Ровенский городской суд признал наемника РФ виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.



Осужденного объявили в розыск.



Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента задержания и приведения приговора в исполнение.

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