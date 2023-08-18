Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в январе 2023 года украинские правоохранители разоблачили подельников подозреваемого. После этого, по словам СБУ, мужчина "залег ко дну". Однако недавно он снова вернулся к выполнению враждебных задач.



"Для маскировки разведывательно-взрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством. Действуя "под прикрытием", российский агент пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержанный передавал россиянам информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую. Для этого он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, которая находится вблизи железнодорожной развязки.

Фото: СБУ



Также по данным СБУ, мужчина отслеживал сводки о последствиях вражеских атак по Днепру, а затем "сливал" оккупантам локации пострадавших объектов и масштабы разрушений. Развединформацию россияне использовали для подготовки новых ударов.



Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Предостережение: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.