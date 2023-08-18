Собирал информацию для ГРУ РФ о прилетах в Днепре: под стражу взяли предполагаемого российского агента
Служба безопасности задержала участника агентурной сети главного управления Генштаба РФ, предположительно собиравшего информацию о последствиях российских атак по Днепру
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в январе 2023 года украинские правоохранители разоблачили подельников подозреваемого. После этого, по словам СБУ, мужчина "залег ко дну". Однако недавно он снова вернулся к выполнению враждебных задач.
"Для маскировки разведывательно-взрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством. Действуя "под прикрытием", российский агент пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона", - говорится в сообщении.
Кроме того, задержанный передавал россиянам информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую. Для этого он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, которая находится вблизи железнодорожной развязки.
Фото: СБУ
Также по данным СБУ, мужчина отслеживал сводки о последствиях вражеских атак по Днепру, а затем "сливал" оккупантам локации пострадавших объектов и масштабы разрушений. Развединформацию россияне использовали для подготовки новых ударов.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.
Предостережение: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Служба безопасности задержала и сообщила о подозрении одессита, который, по данным спецслужбы, работал на ГРУ России и собирал координаты украинских военных.
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