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Собирал информацию для ГРУ РФ о прилетах в Днепре: под стражу взяли предполагаемого российского агента

18 августа, 2023 пятница
10:37
Криминал

Служба безопасности задержала участника агентурной сети главного управления Генштаба РФ, предположительно собиравшего информацию о последствиях российских атак по Днепру

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в январе 2023 года украинские правоохранители разоблачили подельников подозреваемого. После этого, по словам СБУ, мужчина "залег ко дну". Однако недавно он снова вернулся к выполнению враждебных задач.

"Для маскировки разведывательно-взрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местной общественной организации, занимавшейся волонтерством. Действуя "под прикрытием", российский агент пытался установить места базирования штабов Сил обороны, которые дислоцируются на территории региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержанный передавал россиянам информацию об ориентировочном количестве и видах военной техники, которую переправляли по железной дороге на передовую. Для этого он наблюдал за перемещением эшелонов ВСУ из офиса общественной организации, которая находится вблизи железнодорожной развязки.

Збирав інформацію для ГРУ РФ про прильоти у Дніпрі

Фото: СБУ


Также по данным СБУ, мужчина отслеживал сводки о последствиях вражеских атак по Днепру, а затем "сливал" оккупантам локации пострадавших объектов и масштабы разрушений. Развединформацию россияне использовали для подготовки новых ударов.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Предостережение: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Украина
Россия
Днепр
СБУ
російська армія
Война с Россией
ракетний удар
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