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Собирал дрова: на Херсонщине на российской мине подорвался мужчина, он в тяжелом состоянии

17 мартa, 2023 пятница
14:10
Общество

В Калиновской громаде Херсонской области на российской мине подорвался 57-летний мужчина, который собирал дрова. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"В селе Малая Сейдеминуха Калиновской громады 57-летний мужчина собирал дрова, как вдруг наступил на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва пострадавший остался без части левой ноги, также у него осколочные ранения правой голени", - говорится в сообщении.

"В тяжелом состоянии бригада скорой доставила раненого в ближайшее медучреждение. Сейчас врачи борются за его жизнь", - добавили в ОВА.

Там призвали граждан не трогать неизвестные предметы.

Новости
Украина
Херсонщина
война с Россией
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