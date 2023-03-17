Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"В селе Малая Сейдеминуха Калиновской громады 57-летний мужчина собирал дрова, как вдруг наступил на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва пострадавший остался без части левой ноги, также у него осколочные ранения правой голени", - говорится в сообщении.

"В тяжелом состоянии бригада скорой доставила раненого в ближайшее медучреждение. Сейчас врачи борются за его жизнь", - добавили в ОВА.

Там призвали граждан не трогать неизвестные предметы.