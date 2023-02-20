Собирал деньги для оккупантов: обвиняемому в терроризме блогеру из Одессы объявили подозрение в пособничестве агрессии РФ
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры жителю Одессы заочно сообщено о подозрении по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)
Об этом 20 февраля сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в июне 2021 года мужчина, находясь на временно оккупированной территории Донетчины, создал телеграм-канал, где транслировал российские пропагандистские нарративы и проводил активную антиукраинскую деятельность.
"После начала полномасштабного военного вторжения России подозреваемый присоединился к деятельности движения "ОПСБ", где вместе с другими основателями российских радикальных национал-патриотических каналов собирал помощь для вооруженных формирований врага", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что мужчина организовывал сбор средств на банковские или криптовалютные счета. Он собирал, готовил и передавал представителям вооруженных формирований РФ, непосредственно участвовавших в боевых действиях против Украины, автомобили, квадрокоптеры, генераторы, буржуйки и другое снаряжение. Видеоотчеты об этом он опубликовал в своем канале.
Ранее мужчина был обвинен в участии в террористической организации, в совершении террористического акта и причастности к незаконному обороту оружия.
- 17 февраля СБУ задержала в Херсоне директора рекламного агентства , которое производило агитационные материалы для оккупантов.
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