Об этом 20 февраля сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в июне 2021 года мужчина, находясь на временно оккупированной территории Донетчины, создал телеграм-канал, где транслировал российские пропагандистские нарративы и проводил активную антиукраинскую деятельность.

"После начала полномасштабного военного вторжения России подозреваемый присоединился к деятельности движения "ОПСБ", где вместе с другими основателями российских радикальных национал-патриотических каналов собирал помощь для вооруженных формирований врага", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что мужчина организовывал сбор средств на банковские или криптовалютные счета. Он собирал, готовил и передавал представителям вооруженных формирований РФ, непосредственно участвовавших в боевых действиях против Украины, автомобили, квадрокоптеры, генераторы, буржуйки и другое снаряжение. Видеоотчеты об этом он опубликовал в своем канале.

Ранее мужчина был обвинен в участии в террористической организации, в совершении террористического акта и причастности к незаконному обороту оружия.