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Главная война с Россией Собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов: агента ФСБ приговорили к 8 годам за государственную измену

Собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов: агента ФСБ приговорили к 8 годам за государственную измену

19 августа, 2021 четверг
07:35

В Украине вступил в силу судебный приговор агенту ФСБ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Следствие установило, что по заданию ФСБ злоумышленник планировал получить сведения о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун". Для этого шпион пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров ВСУ.

Агента ФСБ задержали при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил изменника к 8 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ
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