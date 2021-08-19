Собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов: агента ФСБ приговорили к 8 годам за государственную измену

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .



Следствие установило, что по заданию ФСБ злоумышленник планировал получить сведения о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун". Для этого шпион пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров ВСУ.



Агента ФСБ задержали при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.



Лисичанский городской суд Луганской области приговорил изменника к 8 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



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