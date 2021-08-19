Собирал данные об украинских разработках ракетных комплексов: агента ФСБ приговорили к 8 годам за государственную измену
В Украине вступил в силу судебный приговор агенту ФСБ, который собирал данные о новейших украинских разработках ракетных комплексов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
Следствие установило, что по заданию ФСБ злоумышленник планировал получить сведения о новейшей военной разработке - ракетном комплексе "Нептун". Для этого шпион пытался завербовать военнослужащих одного из научно-исследовательских центров ВСУ.
Агента ФСБ задержали при попытке передачи секретной технической документации современного ракетного комплекса.
Лисичанский городской суд Луганской области приговорил изменника к 8 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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