Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

После 24 февраля житель Одессы завербовал ФСБ и предоставил ему псевдоним Профессор. Он собирал информацию о местоположениях блокпостов, количестве и вооружении украинских войск, ПВО, командных пунктов, правоохранителей и спецслужб, военных промышленных объектов в области. сведения о местах российских ракетных ударов. Также мужчина разведывал способы укрепления штаба оперативного командования "Юг", Одесской ОВА, СБУ и Нацполиции.

Разведданные и кооординаты по фото и видео злоумышленник передавал почти каждый день и получал деньги на карточку.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину и дал показания. Его заключили в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества.

5 октября перед судом предстанут два жителя Закарпатья, которые публично оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.

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