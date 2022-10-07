Собирал данные о вооружении и размещении украинских войск: в Одесской области агента ФСБ посадили на 15 лет
В Одесской области к 15 годам заключения был приговорен агент ФСБ, который собирал данные о размещении и вооружении украинских войск и последствиях российских обстрелов
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
После 24 февраля житель Одессы завербовал ФСБ и предоставил ему псевдоним Профессор. Он собирал информацию о местоположениях блокпостов, количестве и вооружении украинских войск, ПВО, командных пунктов, правоохранителей и спецслужб, военных промышленных объектов в области. сведения о местах российских ракетных ударов. Также мужчина разведывал способы укрепления штаба оперативного командования "Юг", Одесской ОВА, СБУ и Нацполиции.
Разведданные и кооординаты по фото и видео злоумышленник передавал почти каждый день и получал деньги на карточку.
На судебном заседании мужчина полностью признал вину и дал показания. Его заключили в тюрьму на 15 лет с конфискацией имущества.
- 5 октября перед судом предстанут два жителя Закарпатья, которые публично оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.
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