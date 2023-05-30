Собирал данные о Силах обороны на Черниговщине: российского агента приговорили к 15 годам заключения
Суд назначил предателю, собиравшему разведданные о СБУ, ВСУ, ГСЧС, пограничниках и полицейских на Черниговщине, к 15 годам заключения
Об этом пишет Служба безопасности Украины .
Предатель получил 15 лет тюрьмы за передачу в РФ данных по обороне северных рубежей Украины.
"На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - говорится в заявлении.
Фото: Служба безопасности Украины
Злоумышленником оказался неоднократно осужденный житель Северодонецка, отбывавший наказание за кражу и разбой, а впоследствии переехавший на Черниговщину как переселенец.
"В начале полномасштабного вторжения его завербовал представитель российской спецслужбы, предоставивший агенту оперативный псевдоним "Тор" и определивший задачу разведывательно-подрывной деятельности. По указанию агрессора их приспешник фотографировал украинские объекты с привязкой к местности и обозначал их геолок ", – рассказали правоохранители.
Кроме того, агент РФ должен передать локации одной из районных больниц и военно-гражданской администрации Черниговской области.
Фото: Служба безопасности Украины
Следствие установило, что врага интересовали места базирования подразделений Службы безопасности, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
За задание рашисты обещали до 3 тыс. грн на карту.
Контрразведка задержала злоумышленника в октябре 2022 года.
Фото: Служба безопасности Украины
- 29 мая сообщалось, что следователи СБУ в Ивано-Франковске объявили подозрение главе оккупационной администрации поселка Никольское Мариупольского района Донбасса.
- Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного информатора главного управления генерального штаба ВС РФ.
- Чиновники минобороны и министерства экономического развития РФ завербовали агента в Киеве и пытались устроить его на столичный оборонный завод.
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