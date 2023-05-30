Об этом пишет Служба безопасности Украины .

Предатель получил 15 лет тюрьмы за передачу в РФ данных по обороне северных рубежей Украины.

"На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - говорится в заявлении.

Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленником оказался неоднократно осужденный житель Северодонецка, отбывавший наказание за кражу и разбой, а впоследствии переехавший на Черниговщину как переселенец.

"В начале полномасштабного вторжения его завербовал представитель российской спецслужбы, предоставивший агенту оперативный псевдоним "Тор" и определивший задачу разведывательно-подрывной деятельности. По указанию агрессора их приспешник фотографировал украинские объекты с привязкой к местности и обозначал их геолок ", – рассказали правоохранители.

Кроме того, агент РФ должен передать локации одной из районных больниц и военно-гражданской администрации Черниговской области.

Фото: Служба безопасности Украины

Следствие установило, что врага интересовали места базирования подразделений Службы безопасности, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

За задание рашисты обещали до 3 тыс. грн на карту.

Контрразведка задержала злоумышленника в октябре 2022 года.

Фото: Служба безопасности Украины