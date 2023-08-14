Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что фигурант еще в начале августа 2023 получил от российских спецслужб первоочередную задачу – выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении.

Для этого российский информатор скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники украинских войск, двигавшуюся на переднюю линию восточного фронта. Кроме того, мужчина передавал российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов.

В СБУ добавили, что злоумышленник находился на прямой связи с кадровым сотрудником главного управления генерального штаба ВС России, более известного как ГРУ.

По данным Службы безопасности, развединформация потребовалась захватчикам для планирования боевых операций, в частности, по попыткам огневого поражения позиций украинской артиллерии.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время того, как он осуществлял разведку местности вблизи одного из инфраструктурных объектов.

Следствие установило, что враждебным информатором оказался житель Покровска, которого российская военная разведка дистанционно привлекла к сотрудничеству в пользу РФ.

Отмечается, что в поле зрения агрессора он попал из-за своих регулярных антиукраинских сообщений в запрещенной соцсети "Одноклассники". Связь с оккупантами поддерживала через собственный аккаунт, с которого регистрировался в российских пабликах.

В так называемых отчетах русской спецслужбе житель Покровска подробно описывал объекты наблюдения и их геолокацию с привязкой к местности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье о предоставлении вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины. В настоящее время он находится под стражей. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото: Прессцентр Службы безопасности

Фото: Прессцентр Службы безопасности

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.