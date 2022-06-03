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Главная Криминал Собирал данные о потенциальных целях для обстрелов РФ и запросил у "кураторов" оружие: СБУ задержала агента ФСБ

Собирал данные о потенциальных целях для обстрелов РФ и запросил у "кураторов" оружие: СБУ задержала агента ФСБ

3 июня, 2022 пятница
14:48
Криминал

Агент РФ сдавал место нахождения силовых структур, воинских частей и админзданий. Кроме того, он запросил у ФСБ оружие. Злоумышленнику сообщили о подозрении в госизмене и проверяют на причастность к планированию терактов

Об этом сообщает в фейсбуке Служба безопасности Украины .

Предателя задержали при съемке одного из военных объектов. Им оказался бывший работник органов исполнительной власти и "сторонник" запрещенной "Партии Шария".

"Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти", – говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник пригласил в ФСБ пистолеты с глушителем и прицелами, патроны с магазинами, гранаты с запалами и противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

В СБУ проверяют причастность предателя к планированию терактов в Украине. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

  • ГБР заочно объявило подозрение в госизмене депутату Херсонского облсовета и "главе" оккупационной таможни области.
  • 24 мая прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомэра Мариуполя.

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оружие
СБУ
ФСБ
война с Россией
государственная измена
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