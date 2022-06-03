Об этом сообщает в фейсбуке Служба безопасности Украины .

Предателя задержали при съемке одного из военных объектов. Им оказался бывший работник органов исполнительной власти и "сторонник" запрещенной "Партии Шария".

"Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти", – говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник пригласил в ФСБ пистолеты с глушителем и прицелами, патроны с магазинами, гранаты с запалами и противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

В СБУ проверяют причастность предателя к планированию терактов в Украине. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

ГБР заочно объявило подозрение в госизмене депутату Херсонского облсовета и "главе" оккупационной таможни области.

24 мая прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомэра Мариуполя.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb