Собирал данные о местном военном аэродроме: СБУ задержала предателя на Кировоградщине
СБУ разоблачила дежурного агента ФСБ во время спецоперации в Кировоградской области. Он передавал врагу информацию о военных аэродромах и маршрутах переправки оружия и боеприпасов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал во время его поездок в РФ еще до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года агрессор дистанционно привлек его к негласному сотрудничеству против Украины.
По указаниям врага он собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.
"Прежде всего, российский агент пытался выявить военные аэродромы и железнодорожные маршруты переправки оружия и боеприпасов украинских войск в прифронтовые районы. В том числе по заданию кураторов он искал аэродром, где испытывают беспилотные летательные аппараты. Полученные сведения он пытался передать в ФСБ через" говорится в сообщении.
Собирая информацию, изменник объезжал местность и осуществлял фото- и видеофиксацию объектов. Особое внимание он обращал на движение железнодорожного транспорта.
Указанные данные нужны были российским кураторам, чтобы наносить прицельные ракетные удары по региону.
Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания. У него изъяли телефон, который использовал для коммуникации со спецслужбами РФ.
- 28 марта Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, собиравшего конфиденциальную информацию о техническом обустройстве государственной границы в пределах Черниговской области
- 31 марта Ивано-Франковская СБУ собрала доказательства коллаборационной деятельности жительницы села Красное Скадовского района и сообщила ей о подозрении. Женщина работала в оккупационной администрации и занималась расселением военных в селе Красное.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное