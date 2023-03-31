Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал во время его поездок в РФ еще до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года агрессор дистанционно привлек его к негласному сотрудничеству против Украины.

По указаниям врага он собирал разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

"Прежде всего, российский агент пытался выявить военные аэродромы и железнодорожные маршруты переправки оружия и боеприпасов украинских войск в прифронтовые районы. В том числе по заданию кураторов он искал аэродром, где испытывают беспилотные летательные аппараты. Полученные сведения он пытался передать в ФСБ через" говорится в сообщении.

Собирая информацию, изменник объезжал местность и осуществлял фото- и видеофиксацию объектов. Особое внимание он обращал на движение железнодорожного транспорта.

Указанные данные нужны были российским кураторам, чтобы наносить прицельные ракетные удары по региону.

Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания. У него изъяли телефон, который использовал для коммуникации со спецслужбами РФ.