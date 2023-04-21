Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что злоумышленник разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ. Кроме того, по указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины, а также в прифронтовых районах востока Украины.

"Злоумышленником оказался местный действующий адвокат, ранее работавший в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации уволенный из этой структуры в 2021 году. Впоследствии он был завербован российской спецслужбой для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал высокое денежное вознаграждение за передачу секретных сведений. Развединформация требовалась оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.

В ведомстве отметили, что сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS.

В ходе расследования было установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. К сделке он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.