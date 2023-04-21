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Собирал данные о HIMARS и составлял карты минных полей: в Киевской области задержали вражеского информатора

21 апреля, 2023 пятница
15:40
Криминал

Служба безопасности Украины задержала адвоката-предателя, который собирал для РФ данные о HIMARS и разрабатывал карты минных полей возле Киева

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что злоумышленник разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ. Кроме того, по указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины, а также в прифронтовых районах востока Украины.

"Злоумышленником оказался местный действующий адвокат, ранее работавший в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации уволенный из этой структуры в 2021 году. Впоследствии он был завербован российской спецслужбой для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал высокое денежное вознаграждение за передачу секретных сведений. Развединформация требовалась оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.

В ведомстве отметили, что сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS.

В ходе расследования было установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. К сделке он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского приспешника, корректировавшего российские воздушные атаки на Днепропетровщине.
СБУ
Киевщина
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