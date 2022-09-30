Об этом сообщили на официальной странице United24.

Еще один популярный актер принял участие в инициативе президента Украины по сбору пожертвований в поддержку Украины. Нового посла представили во время онлайн-звонка с Владимиром Зеленским.

"Марко, вы стали первым послом, который будет помогать Украине собирать средства в поддержку ее защитников. Для украинцев это очень важный знак. Как и в "Звездных войнах", добро победит зло, а свет - тьму. С вами в команде иначе быть не может ", – отметил Зеленский.

Марк Хэммилл ответил, что принимает в честь стать послом "Армии дронов", ведь "Украина нуждается в дополнительной поддержке".

"Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла", - сказал актер.

Проект Армия дронов - это комплексная программа фандрейзинговой платформы UNITED24, генерального штаба ВСУ, министерства цифровой трансформации и госспецсвязи, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Благодаря вкладам доноров на "Армию дронов" Вооруженные силы Украины уже получили 986 беспилотников. Общая сумма закупок – 1,9 млрд. грн.

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