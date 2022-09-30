Собирает на "Армию дронов": исполнитель роли Люка Скайвокера Марк Гэмилл поддержит ВСУ
Голливудская звезда, актер из "Звездных войн" Марк Гэмилл стал послом фандрейзинговой платформы United24
Об этом сообщили на официальной странице United24.
Еще один популярный актер принял участие в инициативе президента Украины по сбору пожертвований в поддержку Украины. Нового посла представили во время онлайн-звонка с Владимиром Зеленским.
"Марко, вы стали первым послом, который будет помогать Украине собирать средства в поддержку ее защитников. Для украинцев это очень важный знак. Как и в "Звездных войнах", добро победит зло, а свет - тьму. С вами в команде иначе быть не может ", – отметил Зеленский.
Марк Хэммилл ответил, что принимает в честь стать послом "Армии дронов", ведь "Украина нуждается в дополнительной поддержке".
"Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла", - сказал актер.
Проект Армия дронов - это комплексная программа фандрейзинговой платформы UNITED24, генерального штаба ВСУ, министерства цифровой трансформации и госспецсвязи, которая предусматривает системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.
Благодаря вкладам доноров на "Армию дронов" Вооруженные силы Украины уже получили 986 беспилотников. Общая сумма закупок – 1,9 млрд. грн.
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