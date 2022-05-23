Собираем средства на авто для защитников

Одному из подразделений ВСУ для выполнения военных задач требуется автомобиль типа пикап. Для покупки и специальной подготовки автомобиля идет сбор по следующим реквизитам:



ПриватБанк 5168 7450 3194 1864

Моно банк 5375 4115 0590 8868

PayPal: [email protected]

Ермолович Екатерина Викторовна



Просим приобщаться к всем неравнодушным. После сбора средств Еспресо расскажет о результате проекта. Каждая гривна, перечислена на счет, приближающей украинскую победу!