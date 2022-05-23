Собираем средства на авто для защитников
Продолжается сбор средств на приобретение и подготовку специального автомобиля для подразделения Вооруженных сил Украины. Каждый читатель и зритель Еспресо может приобщиться к этому проекту
Одному из подразделений ВСУ для выполнения военных задач требуется автомобиль типа пикап. Для покупки и специальной подготовки автомобиля идет сбор по следующим реквизитам:
ПриватБанк 5168 7450 3194 1864
Моно банк 5375 4115 0590 8868
PayPal: [email protected]
Ермолович Екатерина Викторовна
Просим приобщаться к всем неравнодушным. После сбора средств Еспресо расскажет о результате проекта. Каждая гривна, перечислена на счет, приближающей украинскую победу!
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