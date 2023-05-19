Собираем миллион для ВСУ – приближаем победу вместе!
Телеканал "Еспресо" совместно с фондом "Авто ангел Львов" и Благотворительным фондом "Цивилизация Европа" открывает сбор на автомобили для наших защитников
На фронте машины очень быстро и часто ломаются. Некоторые даже не подлежат ремонту. А украинские воины должны быть мобильными, чтобы освободить всю Украину от российской нечисти.
Приобщайтесь к этому благородному делу.
Наша цель – миллион для ВСУ!
В ЧАСТНОСТИ:
- 200 тысяч гривен на микроавтобус для бойцов 79-й бригады аэромобильного батальона
- 240 тысяч на пикап для бойцов минометного расчета 210-го отдельного специального батальона
- 260 тысяч на пикап для бойцов 1-й роты 6-го отдельного специального батальона
- 300 тысяч гривен на банно-прачечный комплекс
Наши воины не устают уничтожать рашистов. Давайте и мы будем неутомимы в своем желании помочь.
Номер карты банки:
5375 4112 0643 1269
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