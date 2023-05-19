Собираем миллион для ВСУ – приближаем победу вместе!

На фронте машины очень быстро и часто ломаются. Некоторые даже не подлежат ремонту. А украинские воины должны быть мобильными, чтобы освободить всю Украину от российской нечисти.

Приобщайтесь к этому благородному делу.

Наша цель – миллион для ВСУ!

В ЧАСТНОСТИ:

200 тысяч гривен на микроавтобус для бойцов 79-й бригады аэромобильного батальона

240 тысяч на пикап для бойцов минометного расчета 210-го отдельного специального батальона

260 тысяч на пикап для бойцов 1-й роты 6-го отдельного специального батальона

300 тысяч гривен на банно-прачечный комплекс

Наши воины не устают уничтожать рашистов. Давайте и мы будем неутомимы в своем желании помочь.

Номер карты банки:

5375 4112 0643 1269

ссылку на карту банки:

https://send.monobank.ua/jar/7dre3dgkJK