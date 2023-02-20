Об этом он сказал во время встречи с Зеленским в Киеве.

"Я тогда спросил вас - "как я могу вам помочь?" Вы тогда сказали: "собрать лидеров всего мира и попросить их поддержать Украину", - вспоминает Байден разговор с президентом Украины в начале полномасштабного вторжения.

Президент США рассказал, что "не мог поверить, что мир изменится", когда российские самолеты пересекли границу. Он также отметил, что все ожидали, что Украина может не выдержать российского нападения.

"Мир тогда готовился к возможному падению Киева. Тогда говорили, что Украине, возможно, скоро придет конец. Но прошел год. А Киев стоит. И Украина стоит. И демократия стоит нерушимо и Америка с вами, и весь мир вам помогает", - добавил Байден.