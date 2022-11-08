Соберем средства на "глаза" для военных на Востоке
Ведущая телеканала Эспрессо Ульяна Панасюк обратилась к украинцам с призывом присоединиться к сбору средств на приобретение монокуляра для украинских защитников, выполняющих боевые задания в направлении Угледара Донецкой области
"Там сейчас очередная точка напряжения", - говорит директор информационно консалтинговой компании Defense Express, автор военных итогов на Эспрессо Сергей Згурец. Сейчас оккупанты перебрасывают туда подкрепления. Имеют огромные потери, но и дальше прут как тараканы.
К журналистке обратилась жена военного, воюющего на этом направлении. Ему необходим тепловизор Hikmicro Lynx Pro LH25. Говорит: купить и отправить на передовую нужно в течение 10 дней. Времени маловато. Волонтеры уже нашли, где купить прибор. Цена монокуляра – около 2 тысяч долларов, то есть примерно 75 тысяч гривен. Тепловизор очень компактен и поможет увидеть россиян на расстоянии более километра, а их технику - на расстоянии почти 3 км!
Ведущая Эспрессо вместе с коллегами призывают зрителей и читателей Эспрессо присоединиться к сбору средств и помочь как можно скорее собрать необходимые деньги, чтобы украинские военные имели глаза на передовой.
Присоединиться к сбору средств можно любым удобным для вас способом:
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
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