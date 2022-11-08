Соберем средства на "глаза" для военных на Востоке

"Там сейчас очередная точка напряжения", - говорит директор информационно консалтинговой компании Defense Express, автор военных итогов на Эспрессо Сергей Згурец. Сейчас оккупанты перебрасывают туда подкрепления. Имеют огромные потери, но и дальше прут как тараканы.

К журналистке обратилась жена военного, воюющего на этом направлении. Ему необходим тепловизор Hikmicro Lynx Pro LH25. Говорит: купить и отправить на передовую нужно в течение 10 дней. Времени маловато. Волонтеры уже нашли, где купить прибор. Цена монокуляра – около 2 тысяч долларов, то есть примерно 75 тысяч гривен. Тепловизор очень компактен и поможет увидеть россиян на расстоянии более километра, а их технику - на расстоянии почти 3 км!

Ведущая Эспрессо вместе с коллегами призывают зрителей и читателей Эспрессо присоединиться к сбору средств и помочь как можно скорее собрать необходимые деньги, чтобы украинские военные имели глаза на передовой.

Присоединиться к сбору средств можно любым удобным для вас способом:

Ссылка на банке:

https://send.monobank.ua/jar/AZLmFRHNk4?fbclid=PAAaZvz-8QlxQPujaKmfnen6lhDhM1ZDswGFvCovPbprRJNYDPVGNcVhQC8_g

Номер карты Банки: 5375 4112 0042 1597