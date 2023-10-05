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Собаку Джо Байдена выселили из Белого дома за то, что она покусала агентов спецслужб

5 октября, 2023 четверг
15:58
Мир

Немецкую овчарку Джо Байдена, Командора, выселили из Белого дома после того, как он покусал работников спецслужб – это уже 11-й подобный случай

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова Элизабет Александер – пресс-секретаря первой леди Джилл Байден.

"Командора сейчас нет в кампусе Белого дома, пока что решаются дальнейшие шаги", – заявила Элизабет Александер.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как пес укусил офицера секретной службы – это уже 11-й эпизод агрессивного поведения любимцев президента. Издание сообщает, что собаки президента США часто кусают сотрудников спецслужб и охранников главы государства.

Другую собаку Байдена, Мейджора, отправили жить подальше от Белого дома вскоре после того, как президент вступил в должность – отмечается, что причиной также стал инцидент с укусом сотрудника Белого дома. Кроме того, издание приводит воспоминания одного из агентов, рассказывающего, что он был вынужден прикрываться стулом, когда Командор начал лаять на него.

Александер заявила, что президент и первая леди очень заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день.

Она не сообщила, где живет Командор и когда он может вернуться в Белый дом.

  • В марте 2021 года принадлежащая Байдену трехлетняя овчарка Мейджор укусила человека, из-за чего пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Джо Байден
США
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