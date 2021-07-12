Собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости
Служебные собаки Госпогранслужбы впервые станут участниками парада ко Дню Независимости Украины
Об этом сообщил пресс-центр ГНСУ в Facebook.
Подготовка кинологов и их собак уже началась на базе центра для кинологов на Львовщине.
Для участия в параде отобраны 33 кинологи со служебными собаками
"Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе", - говорится в сообщении.
Тренировка на Львовщине будут до конца недели, а затем в Киеве.
"Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", - заявили в ГПСУ.
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