Собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости

Об этом сообщил пресс-центр ГНСУ в Facebook.



Подготовка кинологов и их собак уже началась на базе центра для кинологов на Львовщине.



Для участия в параде отобраны 33 кинологи со служебными собаками



"Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе", - говорится в сообщении.



Тренировка на Львовщине будут до конца недели, а затем в Киеве.



"Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители", - заявили в ГПСУ.

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