Собаки много не съедят и волки всех не сгрызут, - председатель Николаевской ОВА просит людей помогать собирать тела ликвидированных врагов и воздерживаться от мародерства

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Эспрессо.TV .

Есть много территорий, откуда отошли российские войска. Из них они, к сожалению, не всегда забирают своих ликвидированных товарищей. Наши подразделения работают, но есть просьба сообщать, где они были обнаружены. Также, по возможности, собирать их в пакеты, чтобы они не становились проблемой в будущем. Собаки много не съедят и волки всех не сгрызут. Так что будем собирать, упаковывать в рефрижераторы и отправлять обратно, ведь у них тоже есть мамы", - отметил глава области.

Также он напомнил, что за мародерство сейчас есть уголовная ответственность:

"Если раньше люди выходили, отбивали технику, забирали, ремонтировали ее и отдавали ВСУ. Это было одно, а сейчас, когда наши территории в тылу – это будет уже мародерством. Участились случаи, когда уже через полчаса после боя крестьяне выбирают, что лучше с Кому аккумулятор присмотрелся, кому колесо, этого сейчас уже не стоит делать, лучше сразу звоните военным, сообщайте координаты и они приедут и заберут это, или ремонтируйте, или везите в наши части. боях или для запчастей. Поймите, что ситуация меняется и за мародерство будем приказывать".

И еще не несите военную технику на металлолом: "Там его не принимают и за это вам не заплатят. Все будет реквизировано на нужды войска".

"Кроме этого хочу предупредить, о том, что места дислокации российских войск могут быть заминированы, поэтому просьба не ходить туда до тех пор, пока их не очистят военные".

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