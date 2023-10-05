Собаки и санитарные процедуры: во Франции усилили борьбу с клопами в общественном транспорте
Министерство транспорта Франции будет использовать служебных собак для проверки поездов на железной дороге и в метро на наличие клопов на фоне ажиотажа по их стремительному распространению
Об этом в среду заявил глава министерств Клеман Бон, пишет Reuters.
После встречи с операторами транспортных средств и туристическими ассоциациями Бон рассказал журналистам, что за последние недели поступило около десяти сообщений от пассажиров о клоповах в парижском метро и 37 – в железнодорожных поездах.
"Когда есть проблема, мы ее решаем, мы не будем ее отрицать. Вспышки клопов в общественном транспорте нет", – утверждает министр.
Французский чиновник добавил, что все операторы общественного транспорта усилят санитарные процедуры в целом и борьбу с клопами в частности, в том числе с помощью команд кинологов, которые являются "самым эффективным" средством обнаружения клопов.
Кроме того, что три месяца правительство Франции будет публиковать данные обо всех сообщениях о клоповах и любых подтвержденных заражениях.
- Тема получила огласку во Франции в последние несколько недель, поскольку все больше людей утверждают, что видели клопов на сиденьях в междугородных поездах и метро, есть также видео, подтверждающие по меньшей мере частные случаи. Наконец, на вопрос обратила внимание мэрия Парижа и выразила опасение, что это может повредить репутации Франции перед Олимпийскими играми 2024 года. В то же время министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал не раздувать панику.
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