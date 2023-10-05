Собаки и санитарные процедуры: во Франции усилили борьбу с клопами в общественном транспорте

Об этом в среду заявил глава министерств Клеман Бон, пишет Reuters.

После встречи с операторами транспортных средств и туристическими ассоциациями Бон рассказал журналистам, что за последние недели поступило около десяти сообщений от пассажиров о клоповах в парижском метро и 37 – в железнодорожных поездах.

"Когда есть проблема, мы ее решаем, мы не будем ее отрицать. Вспышки клопов в общественном транспорте нет", – утверждает министр.

Французский чиновник добавил, что все операторы общественного транспорта усилят санитарные процедуры в целом и борьбу с клопами в частности, в том числе с помощью команд кинологов, которые являются "самым эффективным" средством обнаружения клопов.

Кроме того, что три месяца правительство Франции будет публиковать данные обо всех сообщениях о клоповах и любых подтвержденных заражениях.