Дни памяти и примирения – повод еще раз напомнить, что со злом примиряться никогда нельзя! И что некоторые усваивают уроки истории "по-своему", возрастая в собственной безнаказанности, самовозвеличении, фанатизме, ненависти, предвзятости и высокомерии над другими народами. Что кое-кто, в противоположность всему миру, который молит "Никогда снова" – угрожает: "Можем повторите" и реализует свои угрозы самым коварным, жестоким способом.

8 мая, вместе с европейским сообществом, чествуя память каждого, кто в свое время боролся с нацизмом, всех жертв Второй мировой войны, мы чествуем также тех, кто стал жертвой политики новейшего нацизма – рашизма. Ибо идеологи и адепты "русского мира" – будь то кремлевский тиран, его приспешники, или его слуги в военной форме, в костюмах или даже религиозной одежде – они пытаются оправдать совершаемое ими зло откровенной ложью, извращением христианских ценностей. Они повторяют риторику нацизма, который подобным образом когда-то искал оправдание собственным преступлениям. Но оправдания им не будет! Ибо преступления против человечности не имеют ни оправданий, ни сроков давности.

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Идеологи и адепты "русского мира" - будь то кремлевский тиран, его приспешники, или его слуги в военной форме, в костюмах или даже религиозной одежде - они пытаются оправдать совершаемое ими зло откровенной ложью, искажением христианских ценностей

Сейчас, как и в годы Второй мировой войны, Украина воюет с агрессором, с неоимперской, тоталитарной диктатурой, которая подражает худшим практикам прошлого, воплощая человеконенавистнические идеи фашизма и нацизма. Именно Россия разрушила мир и пошатнула безопасность на территории всей Европы. Поэтому мы сегодня чтим память тех, кто пал в войне, тех, кто мужественно боролся с античеловеческими идеологиями.

Мы помним – потому что без правды о прошлом не будет будущего. Мы несгибаемо защищаем – и Украину, и всю Европу – потому что умеем ценить мир и очень хорошо знаем его высокую цену. Вечная память жертвам войны.

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Об авторе. Эпифаний, митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины

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