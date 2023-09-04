Со второй попытки таки замена министра обороны

"Решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров" (сказал Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 сентября, – Ред.).

Я отношусь к тем людям, которые считают, что замена министра вообще не панацея. Особенно если кандидат дружит с Ермаком.

Почему? Приведу несколько пунктов.

Если уже вчера не изменить подходы к правилам закупки питания и не пробовать закупать как воду отдельные пищевые группы, там будут на арене все те же.

Монополия Талана на берке такова, что там можно изменить что-то, только сменив ТУ на подошву. Но все сложно и от литой никто не откажется, а я не готова становиться лоббисткой Валтекса (он пока один собирался зайти). И вряд ли кто-нибудь еще будет покупать за сотни тысяч станки, чтобы сыграть в эту игру.

Рынок оружия… О нем никто не будет кричать, как о куртках и яйцах. Просто к утру можно не проснуться. Но последний месяц там происходит достаточно специфическая "реформация" рынка. Татаров-стайл. Просто фигуранты еще почему-то щекотливо молчат. А те, кто скоро получит монополию власти, уже неделикатно примеряются, как наварить если не в два, то хоть в полтора раза.

Ну, Андрею Борисовичу еще выборы проводить, с фармвилем партий. На восстановлении столько не возьмешь… Лгу, конечно.

Благодаря крымскотатарским связям и вхожести к конгрессменам, Умеров наверняка прогнозированно положительно воспринят в Штатах. От себя лично ставлю кандидату в министры + за намерение относительно земель аграрной академии наук.

Фото: rfe

А вот с обороной я еще пристально посмотрю, как будущий министр прочтет таблицы по действующим контрактам и какие выводы сделает.

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Об авторе. Татьяна Николаенко, журналистка

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