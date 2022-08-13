Со всеми HIMARS и М270 Украина может одновременно уничтожать 204 цели на расстоянии 80 км, - Згурец

Об этом говорится в колонке Сергея Згурца на Еспресо.TV.

"В Украину из Великобритании поступили новые пусковые ракетные системы М270. Эти системы можно назвать "старшим братом" РСЗО HIMARS. РСЗО М270 позволяет одновременно запускать 12 ракет. Вчера о поставках таких РСЗО заявил министр Великобритании Бен Уоллес, а сегодня эту информацию подтвердил обороны Украины Алексей Резников", - написал Згурец.

Эксперт отметил, что теперь у Украины есть 25 РСЗО HIMARS и М270, которые одновременно могут уничтожить 204 цели на расстоянии 80 км. Однако если Украина получит ракеты ATACMS, то расстояние поражения врага увеличится до 300 км.

7 августа президент Владимир Зеленский анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Также Олег Катков, главный редактор издания Defense Express, отметил, что ракеты в РОК NASAMS в новом военном пакете – это крайне важно для защиты украинского неба.

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